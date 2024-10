Mattarella, le sfide a difesa dell’Unione (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Il nostro continente si trova ad affrontare grandi sfide di diversa natura: da quelle climatiche a quelle geopolitiche. Questo ci richiama all’urgenza di compiere passi avanti affinché l’Unione sia in grado di rispondere con efficacia e tempestività, assumendo il ruolo e le responsabilità che le competono. Tra queste sfide e riforme – indifferibili – vi è quella della difesa comune dell’Unione. L’alleanza con gli Stati Uniti è storicamente un caposaldo irrinunciabile, non soltanto per esigenze militari ma, ancor di più, perché si inquadra in un rapporto che si basa su valori comuni di libertà, democrazia, diritti della persona, su vincoli storici, culturali e di relazioni umane.” Sono le parole con cui si è espresso il presidente Mattarella. .com - Mattarella, le sfide a difesa dell’Unione Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Il nostro continente si trova ad affrontare grandidi diversa natura: da quelle climatiche a quelle geopolitiche. Questo ci richiama all’urgenza di compiere passi avanti affinché l’Unione sia in grado di rispondere con efficacia e tempestività, assumendo il ruolo e le responsabilità che le competono. Tra questee riforme – indifferibili – vi è quella dellacomune. L’alleanza con gli Stati Uniti è storicamente un caposaldo irrinunciabile, non soltanto per esigenze militari ma, ancor di più, perché si inquadra in un rapporto che si basa su valori comuni di libertà, democrazia, diritti della persona, su vincoli storici, culturali e di relazioni umane.” Sono le parole con cui si è espresso il presidente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Tenente Dan ‘sfida’ l’uragano Milton e resta a Tampa - Il Tenente Dan 'sfida' l'uragano Milton e resta a Tampa nella sua casa galleggiante. La sua storia è stata riportata dal Daily Mail ... (unita.it)

Dal formale alla trattoria: quali sono le maggiori sfide per un ristorante? - La ristorazione è un mondo colmo di sfide e di creatività, che va affrontato dagli addetti ai lavori con impegno: le sfide per un ristorante. (corrierenazionale.it)

La filosofia di Szczesny dietro il sì al Barcellona: “Essere felici nella vita non è abbastanza” - Quella di Szczesny è una sfida con sé stesso, e il polacco non è uno abituato a tirarsi indietro: " Se dici di no al Barcellona, non hai le ‘palle' o non sei abbastanza coraggioso per una sfida come ... (fanpage.it)