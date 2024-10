Ilfattoquotidiano.it - “Ma quale Scala del calcio? È un vecchio manufatto da abbattere”: Scaroni demolisce San Siro. E Marotta: “Analisi perfetta”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Milan e Inter vogliono distruggere lo stadio Meazza di Sanper costruire un nuovo impianto. Le due squadre un mese fa hanno chiaramente bocciato l’ipotesi sponsorizzata dal sindaco Beppe Sala, che aveva proposto una ristrutturazione partendo dal progetto di WeBuild. I due club spingono per tornare alla vecchia proposta avanzata per la prima volta nel 2019: costruire un nuovo stadio sempre nell’area di San, abbattendo almeno in parte il Meazza. Che questa sia l’unica strada, lo ha confermato Paolo, presidente del Milan, intervenendo agli Stati generali del, panel del Festival dello sport di Trento. “Il Milan ha fatto il record di fatturato: quando sono entrato, sei anni fa, si fatturava 250 milioni. Ora è raddoppiato. Quando sono entrato si viveva sull’onda che i presidenti, Berlusconi e Moratti per citarne due, mettevano i soldi.