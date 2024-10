Lucchese, ora c’è da sfatare il tabù del Porta Elisa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver sfatato due tabù esterni (Ferrara ed Ascoli), la Lucchese prova questa sera (ore 20.30) a sfatare quello del Porta Elisa, dal momento che fino ad oggi in casa ha raccolto solo tre pareggi (Rimini, Pianese e Milan Futuro) ed una sconfitta (Gubbio). Gli avversari sono i "corsari" del Sestri Levante, che lo scorso anno fecero un brutto scherzetto ai rossoneri. Ma quella è storia di ieri. Oggi la squadra di Scotto sta rispettando, in fondo, la propria tabella di marcia che prevede la conquista, la più sollecita possibile, della zona sicurezza. La Lucchese arriva ad un match decisamente delicato dopo la "disavventura" di Perugia, che ha lasciato qualche strascico di troppo sulla formazione, dal momento che Gorgone dovrà ridisegnare la coppia dei difensori centrali, perché Sabbione è stato fermato dal giudice sportivo e perché Gasbarro è finito in infermeria. Lanazione.it - Lucchese, ora c’è da sfatare il tabù del Porta Elisa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver sfatato dueesterni (Ferrara ed Ascoli), laprova questa sera (ore 20.30) aquello del, dal momento che fino ad oggi in casa ha raccolto solo tre pareggi (Rimini, Pianese e Milan Futuro) ed una sconfitta (Gubbio). Gli avversari sono i "corsari" del Sestri Levante, che lo scorso anno fecero un brutto scherzetto ai rossoneri. Ma quella è storia di ieri. Oggi la squadra di Scotto sta rispettando, in fondo, la propria tabella di marcia che prevede la conquista, la più sollecita possibile, della zona sicurezza. Laarriva ad un match decisamente delicato dopo la "disavventura" di Perugia, che ha lasciato qualche strascico di troppo sulla formazione, dal momento che Gorgone dovrà ridisegnare la coppia dei difensori centrali, perché Sabbione è stato fermato dal giudice sportivo e perché Gasbarro è finito in infermeria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lucchese a Perugia per sfatare il tabù - Qualità che è importante in un campionato tosto e duro come quello di serie C". Poi il mister ha fatto un rapido confronto con la Lucchese dello scorso anno: "Anche se è difficile fare dei paragoni, penso che quella di ieri era una squadra, nel complesso, forse più tecnica, anche se faceva fatica a reagire dopo un’avversità, mentre quella di oggi è, per certi versi, più… operaia per così dire. (Lanazione.it)

Lucchese - Un’altra trasferta tabù da sfatare. La Pantera ci prova a Perugia senza Fedato - Ma ecco il bollettino medico diramato dalla Lucchese sugli infortunati. Robert Gucher: E’ ancora alle prese con una lesione al piatto tibiale risalente a marzo. Sì, perché si dà il caso che i rossoneri non abbiano mai vinto al "Curi" (3 pareggi e 8 sconfitte). E’ ovvio che servirà una grande prestazione, senza "sbavature", per portare a casa un risultato positivo, perché gli umbri di Formisano, ... (Sport.quotidiano.net)