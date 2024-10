Ilgiorno.it - Lodi, aggressioni sugli autobus: denunciati tre minorenni e un 23enne

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 -efferategiani,tre. La Questura diha dato una svolta all’indagine dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sulle dueavvenute in. Il bilancio è di trea piede libero, di cui due di origine nordafricana e uno italiano. I giovani sono stati accusati di concorso in interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata. Inoltre, la denuncia è scattata anche per un cittadino di origine egiziana, indagato per lesioni aggravate. Sono due gli episodi violenti finiti sotto la lente degli inquirenti e ora contestati. Nelle ultime settimane, infatti, questi fatti hanno avuto per vittime autisti e utenti del servizio di trasporto pubblico locale e in particolare di Star Mobility.