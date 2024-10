Livorno: Renzi, 'dimissioni Lenzi resa morale a perbenismo' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Chi ama Livorno oggi è triste. Le dimissioni di Simone Lenzi sono la resa morale a un perbenismo di facciata insopportabile”. Così in una nota Matteo Renzi, Presidente di Italia Viva. “L'omologazione culturale alla banalità è una piaga della nostra società, che vogliamo e dobbiamo combattere. Solidarietà a Lenzi nella speranza che la Livorno che noi amiamo sappia dire no alla dittatura del moralismo senza morale e del pensiero unico. Non avrei mai immaginato che la città del Vernacoliere diventasse la città del Fatto quotidiano”, conclude Renzi Liberoquotidiano.it - Livorno: Renzi, 'dimissioni Lenzi resa morale a perbenismo' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Chi amaoggi è triste. Ledi Simonesono laa undi facciata insopportabile”. Così in una nota Matteo, Presidente di Italia Viva. “L'omologazione culturale alla banalità è una piaga della nostra società, che vogliamo e dobbiamo combattere. Solidarietà anella speranza che lache noi amiamo sappia dire no alla dittatura del moralismo senzae del pensiero unico. Non avrei mai immaginato che la città del Vernacoliere diventasse la città del Fatto quotidiano”, conclude

