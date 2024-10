LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, 3-3, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo set (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Bravissima Zheng a giocare un grande passante di dritto in corsa costringendo Paolini ad una complicata demi-volee. 30-15 Prima al centro vincente per la cinese. 15-15 Grandissimo dritto incrociato di Paolini. 15-0 Termina lungo il dritto dell’italiana che si ritrova la palla in pancia al momento dell’impatto 3-3 Gioco Paolini: l’azzurra vince il sesto game con un favoloso dritto in corsa che ha tagliato tutto il campo. 40-30 Si ferma a metà rete il rovescio lungolinea di Zheng. La cinese aveva avuto pazienza ad inizio scambio alzando le traiettorie e giocando un back. 30-30 Paolini rimedia all’errore precedente con un’ottima prima ad uscire. 15-30 Nooo. Bruttissimo errore al volo di Paolini che era stata bravissima a difendersi e a ribaltare lo scambio. 15-15 Si stampa sul nastro il passante di rovescio di Zheng. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, 3-3, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Bravissimaa giocare unpassante di dritto in corsa costringendoad una complicata demi-volee. 30-15 Prima al centro vincente per la cinese. 15-15 Grandissimo dritto incrociato di. 15-0 Termina lungo il dritto dell’italiana che si ritrova la palla in pancia al momento dell’impatto 3-3 Gioco: l’azzurra vince il sesto game con un favoloso dritto in corsa che ha tagliato tutto il campo. 40-30 Si ferma a metà rete il rovescio lungolinea di. La cinese aveva avuto pazienza ad inizio scambio alzando le traiettorie e giocando un back. 30-30rimedia all’errore precedente con un’ottima prima ad uscire. 15-30 Nooo. Bruttissimo errore al volo diche era stata bravissima a difendersi e a ribaltare lo scambio. 15-15 Si stampa sul nastro il passante di rovescio di

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 6-3 - 1-2 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : grande equilibrio nel terzo set

Seconda. 30-15 Termina lunga la risposta della cinese. 07 Qinwen Zheng ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. La prima a cercare l'angolo è Zheng che spedisce in corridoio il dritto. Paolini prova a rispondere in allungo ma non riesce a superare la rete. Il punto termina con l'errore di Zheng.

LIVE – Paolini-Zheng 2-6 6-3 2-2 - quarti di finale Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA

Si trovano l'una di fronte all'altra rispettivamente la terza e la quinta testa di serie della manifestazione. Il live e la diretta testuale di Paolini-Zheng, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan 2024 (cemento outdoor). L'azzurra, che ha praticamente ipotecato la qualificazione per le Finals di Riyadh anche a livello di singolare, agli ottavi ha spazzato via in ...

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 6-3 - 1-1 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : l'azzurra vince il secondo set

Si ripete il punto. 3-1 Break Paolini: lo scambio più lungo della partita termina con l'errore di rovescio della cinese. 5-2 Gioco Paolini: grandissima difesa dell'italiana che resiste alle accelerazioni della cinese. La cinese impatta bene la palla e gioca tra le stringhe delle scarpe di Paolini.