Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Parigi 58-57, Eurolega basket in DIRETTA: l’EA7 si aggrappa a Shields e torna avanti

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-61 Shorts segna il +3 dalla media. 58-59 Altro disastro di Brooks, che commette fallo in attacco. 58-59 Prima azione horror: persa di Causeur, Brooks prova a fermare il contropiede di Ward ma c’è fallo e canestro! Errore sul libero però. Inizia l’ultimo quarto! IL FLOATER DI TONUT SULLA SIRENA!AL 30? sul 58-57! 56-57 1/2 per il finlandese. 10” per. 56-56 Fallo senza alcun senso di Ricci che spinge Jantunen mentre andava in show su Shorts: due liberi per il numero 20 di. 56-56 Attacco BRUTTO di, ma Brooks paga la cauzione! Parità! 54/56 Mette il primo, sbaglia il secondo Shorts. 54-55 Shorts è un demonio con la palla in mano, pesca un altro fallo. 54-55 2/2 per, che ha fatto pentole e coperchi per riportarein partita, ora esce per Tonut. 52-55lucra un fallo dalla difesa.