Libano, Crosetto: «Non ce ne andiamo, Israele deve rispettare il diritto internazionale» (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Non ce ne andiamo». Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito quanto già detto negli ultimi giorni: le truppe non lasceranno scoperte le zone cuscinetto create dall’Onu. Ai giornalisti che gli hanno chiesto la posizione dell’Italia sugli attacchi di Israele alle basi Unifil in Libano ha risposto: «Il diritto internazionale deve essere rispettato da tutti, compreso Israele. Se ha esigenze da rappresentare lo faccia all’Onu, non chiedendo di spostarsi. Nessuno si sposterà mai. Siamo in un luogo per difendere la pace e tutelare una decisione dell’Onu sottoscritta peraltro da tutti i Paesi, compresi Libano e Israele». Mezzi dell’Onu in viaggio dalle basi Unifil (Getty Images).Crosetto: «Vanno cambiate le regole d’ingaggio» Si tratta, ha ribadito Crosetto, di un territorio «non soggetto al Libano, ma dato alle Nazioni Unite». Lettera43.it - Libano, Crosetto: «Non ce ne andiamo, Israele deve rispettare il diritto internazionale» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Non ce ne». Il ministro della Difesa Guidoha ribadito quanto già detto negli ultimi giorni: le truppe non lasceranno scoperte le zone cuscinetto create dall’Onu. Ai giornalisti che gli hanno chiesto la posizione dell’Italia sugli attacchi dialle basi Unifil inha risposto: «Ilessere rispettato da tutti, compreso. Se ha esigenze da rappresentare lo faccia all’Onu, non chiedendo di spostarsi. Nessuno si sposterà mai. Siamo in un luogo per difendere la pace e tutelare una decisione dell’Onu sottoscritta peraltro da tutti i Paesi, compresi». Mezzi dell’Onu in viaggio dalle basi Unifil (Getty Images).: «Vanno cambiate le regole d’ingaggio» Si tratta, ha ribadito, di un territorio «non soggetto al, ma dato alle Nazioni Unite».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Non ce ne andiamo". Libano - Crosetto a Israele : "Non prendiamo ordini da nessuno" - Non saremmo mai noi che ci spostiamo perché arriva qualcuno che con la forza ci dice "spostatevi perché stiamo andando a combattere". Noi siamo lì e ci rimaniamo con la fierezza di un mandato che abbiamo ricevuto dalle Nazioni unite». «Il diritto internazionale deve essere rispettato da tutti, compreso Israele. (Iltempo.it)

Crosetto : siamo in Libano e ci rimaniamo - Andremo se c'è sicurezza. . La missione deve essere voluta da tutti". Così ribadisce a Israele il ministro della Difesa Crosetto, dopo gli attacchi alle basi italiane dell'Unifil E provocatoriamente:"La prossima volta rispondiamo?". Non ci sposteremo mai perché qualcuno ce lo chiede con la forza". Siamo una nazione amica in missione di pace". (Televideo.rai.it)

Nuovo attacco alla base italiana Unifil - abbattuti due muri di demarcazione. Crosetto : "Siamo in Libano e ci rimaniamo" - Si tratta dunque di un ulteriore. Secondo qualificate fonti di sicurezza che seguono il dossier e sono in contatto con i vertici della missione dell'Onu, l'attacco è avvenuto alla base 1-31 - già colpita nei giorni scorsi - e sono stati abbattuti due muri di demarcazione della base. . . . Le basi italiane della missione Unifil nel sud del Libano sono state nuovamente prese di mira dall'esercito ... (Gazzettadelsud.it)