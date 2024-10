Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 11 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 11 ottobre 2024. Ariete Irrequieti per natura, ma anche combattivi e intraprendenti come pochi, ora con Marte contro rischiate però di esagerare. Affrontate con cautela il lavoro, gli affari, questioni scritte e viaggi, ostacolati anche da Mercurio. Anche le relazioni più tranquille dovranno affrontare qualche momento critico, dovuta al fatto che vi siete buttati troppo nelle questioni materialistiche della vita trascurando le necessità emotive. L'amore vi aiuterà molto, ma dovete evadere un po'. Toro Mercurio è una piccola fabbrica di soldi, ottimo anche come avvocato e come farmacista, seguite direttamente le prescrizioni mediche. Nettuno apre una strada professionale lontano, anche con i forestieri. Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 11 ottobre Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di112024. Ariete Irrequieti per natura, ma anche combattivi e intraprendenti come pochi, ora con Marte contro rischiate però di esagerare. Affrontate con cautela il lavoro, gli affari, questioni scritte e viaggi, ostacolati anche da Mercurio. Anche le relazioni più tranquille dovranno affrontare qualche momento critico, dovuta al fatto che vi siete buttati troppo nelle questioni materialistiche della vita trascurando le necessità emotive. L'amore vi aiuterà molto, ma dovete evadere un po'. Toro Mercurio è una piccola fabbrica di soldi, ottimo anche come avvocato e come farmacista, seguite direttamente le prescrizioni mediche. Nettuno apre una strada professionale lontano, anche con i forestieri.

