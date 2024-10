Le migliori aziende dove lavorare: un’italiana nella top 10 europea (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – L’Italia entra nella top 10 dei 100 migliori ambienti di lavoro di grandi dimensioni a livello europeo con Chiesi (biotecnologia e farmaceutico) e può vantare altre due realtà di eccellenza nel ranking quali Gruppo UNOX (manifattura e produzione) e W-Group (servizi professionali). A stilare la classifica per l’edizione 2024 è Great Place to Work, realtà leader mondiale per la cultura organizzativa, ascoltando il parere espresso da oltre 1,3 milioni di collaboratori. “Creando e dando fiducia ai collaboratori nell’ambiente di lavoro, le organizzazioni sono in grado d’innovare più velocemente rispetto ai competitor e di adattarsi più rapidamente ai cambiamenti”, spiega Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia. Quotidiano.net - Le migliori aziende dove lavorare: un’italiana nella top 10 europea Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – L’Italia entratop 10 dei 100ambienti di lavoro di grandi dimensioni a livello europeo con Chiesi (biotecnologia e farmaceutico) e può vantare altre due realtà di eccellenza nel ranking quali Gruppo UNOX (manifattura e produzione) e W-Group (servizi professionali). A stilare la classifica per l’edizione 2024 è Great Place to Work, realtà leader mondiale per la cultura organizzativa, ascoltando il parere espresso da oltre 1,3 milioni di collaboratori. “Creando e dando fiducia ai collaboratori nell’ambiente di lavoro, le organizzazioni sono in grado d’innovare più velocemente rispetto ai competitor e di adattarsi più rapidamente ai cambiamenti”, spiega Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia.

