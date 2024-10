Amica.it - Le braccia sottili sono la nuova ossessione beauty?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La Generazione Z è conosciuta anche per valori come body positivity, self-love e inclusività. Negli ultimi anni, infatti, si è fatta spesso portatrice di questi ideali, celebrando così la diversità. Eppure, nonostante questi progressi, sembra che l’per un’estetica perfetta non sia ancora del tutto svanita. Ciò che accade tra i giovanissimi è che ogni parte del corpo viene costantemente analizzata e criticata, diventando oggetto di. L’attenzione, adesso, è tutta sulle. Sul desiderio di averle toniche, snelle e scolpite. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Del resto, è un argomento trasversale che interessa tutte le età. E si pone come nuovo codice estetico contemporaneo.