Le attività di Crunchyroll a Lucca Comics & Games

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver annunciato un ritorno più grande che mai a, oggiha svelato il programma con cui delizierà i fan della popolare convention italiana dal 30 ottobre al 3 novembre. Con un padiglione interamente dedicato al brand – uno stand di 150 m2 in Piazzale Arrigoni –presenterà un’esperienza completamente unica e coinvolgente che includerà: BLUE LOCK: SHOOT TO GLORY – Entra nel mondo di BLUE LOCK con una sfida completamente dedicata all’amato anime, partecipa a un photocall e gioca una partita di calcio con tanti premi da vincere. MY HERO ACADEMIA: CON CHI COMBATTI – i fan potranno entrare nel mondo di My Hero Academia e mettere alla prova la propria conoscenza sui personaggi dell’anime, con divertenti premi in palio.