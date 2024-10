Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli fa le prove anti L’Aquila

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono proseguiti ieri gli allenamenti delin vista del match di domenica pomeriggio alle ore 15 quando al campo Don Mauro Bartolini di Monticelli arriverà. Massima attenzione alla fase difensiva ma anche qualche nuova idea nello sviluppo della manovra e sui calci piazzati. Insomma, la ‘sbornia’ da secondo posto è ormai un ricordo e i bianconeri del patron Graziano Giordani sono concentratissimi. Il ruolino interno infatti è al momento deficitario: pareggio con la Sambenedettese e sconfitta su rigore contro la Fermana. Insomma, c’è la voglia di tornare a far punti anche nel ‘fortino’ di Monticelli. Mister Simone Seccardini si sta godendo il frutto del lavoro svolto in questi giorni, consapevole che diverse squadre costruite per recitare un ruolo da protagoniste in questo campionato, hanno iniziato con qualche difficoltà.