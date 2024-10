Ilgiorno.it - Ladri di rame e piogge: chiuso l’asilo Lorenteggio

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il maltempo da una parte, ididall’altra: il risultato è che la scuola dell’infanzia di via6 è chiusa da lunedì. E non si sa per quanto lo resterà. Nel frattempo oltre 125 bambini, le educatrici e il personale sono stati trasferiti nella materna di via Narcisi 1 e nell’ex Scalabrini (via Narcisi 6). Due sezioni nella prima (“civette“ e “delfini“), tre nella seconda (“gabbiani“, gatti“ e “tartarughe“). Le famiglie sono in grossa difficoltà: c’è chi deve portare un figlio alle elementari in via Zuara e l’altro alla Narcisi, allo stesso orario, facendo i conti con i ritardi del bus e i cantieri. "Chiediamo almeno di potenziare le corse della 50 per collegare meglioa via Narcisi e di sapere al più presto le tempistiche dei lavori", sottolinea una mamma.