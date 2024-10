La polizia ricorda Carlo Reggioli a cinquant’anni dalla scomparsa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayQuesta mattina, al cimitero di Trespiano, la polizia di Stato ha reso omaggio alla memoria di Carlo Reggioli, tragicamente scomparso 50 anni fa, dopo essere stato ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi, a seguito di un’emorragia Firenzetoday.it - La polizia ricorda Carlo Reggioli a cinquant’anni dalla scomparsa Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayQuesta mattina, al cimitero di Trespiano, ladi Stato ha reso omaggio alla memoria di, tragicamente scomparso 50 anni fa, dopo essere stato ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi, a seguito di un’emorragia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Carlo Arena : sperona una moto della polizia. Arrestato - San Carlo Arena, Napoli: 25enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di droga Nella serata di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, in vico Canale ai Cristallini, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo sopraggiungere a velocità sostenuta. (Puntomagazine.it)

San Carlo all’Arena : sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 24enne - 180 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. Pertanto, i poliziotti, con non poche difficoltà, lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di 30 involucri di cocaina, 5 involucri di marijuana, una stecca di hashish, un bilancino di precisione e 2. (Puntomagazine.it)

Polizia - nuovo arrivo alla questura di Palermo : Carlo Alberto Di Marco lascia Reggio Calabria - E' il caso del commissario capo Carlo Alberto Di Marco, 41 anni, attualmente in servizio al commissariato di Cittanova, piccolo comune reggino. Arrivano nuovi commissari in questura a Reggio Calabria, per lavorare con il questore Salvatore La Rosa, ma ci saranno anche trasferimenti di funzionari. (Palermotoday.it)