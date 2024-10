La patrimoniale non è più un tabù: sette italiani su dieci sono favorevoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) di Federica Corsi, responsabile ufficio policy di Oxfam Italia sette italiani su dieci sono oggi favorevoli ad un’imposta europea sui grandi patrimoni. A certificarlo il sondaggio, realizzato a settembre, dall’Istituto Demopolis per Oxfam, che ha rilevato un dato importante: parlare di patrimoniale non è un tabù per gli italiani. L’opinione pubblica è ben più avanti della classe politica e quasi all’unanimità nell’elettorato dei partiti di centrosinistra, per il 73% tra chi si astiene dal voto e persino con una maggioranza relativa tra l’elettorato di centrodestra, è solido il consenso per un’imposta che in Italia si applicherebbe allo 0,1% più ricco della popolazione, circa 50.000 cittadini, con patrimoni netti superiori ai 5,4 milioni di euro. Ilfattoquotidiano.it - La patrimoniale non è più un tabù: sette italiani su dieci sono favorevoli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) di Federica Corsi, responsabile ufficio policy di Oxfam Italiasuoggiad un’imposta europea sui grandi patrimoni. A certificarlo il sondaggio, realizzato ambre, dall’Istituto Demopolis per Oxfam, che ha rilevato un dato importante: parlare dinon è unper gli. L’opinione pubblica è ben più avanti della classe politica e quasi all’unanimità nell’elettorato dei partiti di centrosinistra, per il 73% tra chi si astiene dal voto e persino con una maggioranza relativa tra l’elettorato di centrodestra, è solido il consenso per un’imposta che in Italia si applicherebbe allo 0,1% più ricco della popolazione, circa 50.000 cittadini, con patrimoni netti superiori ai 5,4 milioni di euro.

