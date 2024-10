La Latteria di Via San Marco a Milano potrebbe riaprire grazie a una giovane imprenditrice (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Non abbiamo più voglia». Con queste poche e inequivocabili parole i proprietari della leggendaria Latteria di via San Marco a Milano avevano decretato la fine della loro insegna romanzesca, che ha sfamato centinaia di milanesi, nota alle cronache anche per aver "rimbalzato" Madonna che, arrivata nel capoluogo meneghino per due concerti, non ha potuto assaggiare i celebri tagliolini al limone: di domenica la Latteria era tassativamente chiusa. La saracinesca è stata abbassata il 22 dicembre 2023, ma ora la storica insegna storica potrebbe riapre grazie a una giovane imprenditrice che lavora nel settore del cachemire. Secondo il Corriere Milano, in città gira voce che Vittoria Loro Piana potrebbe riportare ai vecchi splendori il ristorante che ha alle spalle 58 anni gloriosi di cucina genuina. Gamberorosso.it - La Latteria di Via San Marco a Milano potrebbe riaprire grazie a una giovane imprenditrice Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) «Non abbiamo più voglia». Con queste poche e inequivocabili parole i proprietari della leggendariadi via Sanavevano decretato la fine della loro insegna romanzesca, che ha sfamato centinaia di milanesi, nota alle cronache anche per aver "rimbalzato" Madonna che, arrivata nel capoluogo meneghino per due concerti, non ha potuto assaggiare i celebri tagliolini al limone: di domenica laera tassativamente chiusa. La saracinesca è stata abbassata il 22 dicembre 2023, ma ora la storica insegna storicariaprea unache lavora nel settore del cachemire. Secondo il Corriere, in città gira voce che Vittoria Loro Pianariportare ai vecchi splendori il ristorante che ha alle spalle 58 anni gloriosi di cucina genuina.

