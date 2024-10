Zonawrestling.net - Kurt Angle dice che non c’è molta differenza tra Vince McMahon e il personaggio Mr. McMahon

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il suo debutto in WWE nel 1999,è diventato una delle migliori star della federazione, in relativamente poco tempo. Ha scalato rapidamente le classifichendo addirittura il WWE Championship durante il suo primo anno in compagnia. Ed essere uno tra i top atleti della federazione significa anche lavorare a stretto contatto con. Dopo l’uscita del documentario “Mr.” su Netflix, si è discusso molto sulla figura di, sia come persona che comee durante una sua apparizione a “WFAN”,ha dato una sua opinione sulla miniserie e sul suo ex capo. Le parole di“Non c’è. Ha sempre mostrato il suo vero carattere, in ogni momento.mi è piaciuto all’stante. Mi piaceva ed è diventato una specie di figura paterna per me.