Inter in nazionale: oggi tocca a Calhanoglu e non solo! Pure altri tre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tanta Inter anche nel secondo giorno di partite delle nazionali per questa sosta di ottobre. Dopo le gare di Italia, Francia e Austria in Nations League e di Iran e Argentina, rispettivamente per le qualificazioni asiatiche e sudamericane al Mondiale del 2026, oggi giornata Interamente dedicata alla UEFA Nations League. In campo Calhanoglu con la sua Turchia, nonché Dumfries e de Vrij con l'Olanda e Asllani con l'Albania. Qui il programma completo. Inter IN nazionale – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 11 OTTOBRE HAKAN Calhanoglu – Turchia-Montenegro (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 4 Lega B) venerdì 11 ottobre ore 20.45 a Samsun, Turchia. STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Ungheria-Olanda (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega A) venerdì 11 ottobre ore 20.45 a Budapest.

