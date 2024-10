#iltempodioshø (Di venerdì 11 ottobre 2024) Elly Schlein a caccia di voti ora rappa sul palco con J-Ax. La leader dem è una seguace della trasmissione «Ballando con le Stelle» della Rai e ora canta con gli Articolo 31, tutto è buono per inseguire il favore nazional popolare. Iltempo.it - #iltempodioshø Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Elly Schlein a caccia di voti ora rappa sul palco con J-Ax. La leader dem è una seguace della trasmissione «Ballando con le Stelle» della Rai e ora canta con gli Articolo 31, tutto è buono per inseguire il favore nazional popolare.

