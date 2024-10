Il Pd Abruzzo sull'intervento del presidente Marsilio a "L'Aria che tira" su La7: "Comportamento sconcertante" (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Ospite della trasmissione ‘L’Aria che tir’ stamattina su La7 durante un’inchiesta sulla sanità abruzzese, Marco Marsilio ha dato l’esempio di come non dovrebbe comportarsi un amministratore davanti alla denuncia di un problema ormai conclamato”.Questo il commento del Pd Abruzzo alla Ilpescara.it - Il Pd Abruzzo sull'intervento del presidente Marsilio a "L'Aria che tira" su La7: "Comportamento sconcertante" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Ospite della trasmissione ‘L’che tir’ stamattina su La7 durante un’inchiestaa sanità abruzzese, Marcoha dato l’esempio di come non dovrebbe comportarsi un amministratore davanti alla denuncia di un problema ormai conclamato”.Questo il commento del Pdalla

