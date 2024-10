Il Manchester United subisce un nuovo colpo mentre il difensore viene sottoposto a un intervento chirurgico a causa di palpitazioni cardiache (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sito inglese: Il Manchester United è entrato nella pausa per le nazionali al 14esimo posto nella classifica della Premier League, con seri dubbi sul futuro dell’allenatore Erik ten Hag. Un brutto inizio di stagione li ha visti vincere solo tre delle prime 10 partite in tutte le competizioni, con i bookmaker che hanno installato Ten Hag come il chiaro favorito per essere il primo allenatore della Premier League ad essere licenziato in questa stagione. Una riunione del comitato esecutivo del club si è svolta all’inizio di questa settimana senza notizie riguardo al futuro dell’olandese, ma Ten Hag ha visto accumularsi più problemi di infortuni durante la pausa. Justcalcio.com - Il Manchester United subisce un nuovo colpo mentre il difensore viene sottoposto a un intervento chirurgico a causa di palpitazioni cardiache Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sito inglese: Ilè entrato nella pausa per le nazionali al 14esimo posto nella classifica della Premier League, con seri dubbi sul futuro dell’allenatore Erik ten Hag. Un brutto inizio di stagione li ha visti vincere solo tre delle prime 10 partite in tutte le competizioni, con i bookmaker che hanno installato Ten Hag come il chiaro favorito per essere il primo allenatore della Premier League ad essere licenziato in questa stagione. Una riunione del comitato esecutivo del club si è svolta all’inizio di questa settimana senza notizie riguardo al futuro dell’olandese, ma Ten Hag ha visto accumularsi più problemi di infortuni durante la pausa.

