Bergamonews.it - Il Gruppo Moretti affida a Seriana la messa in sicurezza antisismica del proprio complesso di Spirano

(Di venerdì 11 ottobre 2024) ‘La tradizione di innovarsi’ è, da sempre, il suo motto. Oggi come oltre 100 anni or sono quando, dall’acquisizione nel 1922 di un mulino a Bergamo, in località Campagnola, nasceva il. Da allora è trascorso più di un secolo e quattro sono le generazioni imprenditoriali della stessa famiglia succedutesi alla guida di questa realtà industriale di riferimento a livello italiano ed europeo nel settore delle farine e nell’avicoltura. E, alla prova dei fatti,il costante impegno nell’innovazione per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione è stato il segreto di un percorso di successo, all’insegna della crescita continua e della costruzione di una filiera integrata.