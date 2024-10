Quotidiano.net - Il Gambero rosso premia la Umberto Cesari. Tre bicchieri al Merlese 2021

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un riconoscimento prestigioso a un vino fortemente voluto da, che assume ancor più valore poiché assegnato nel sessantesimo anniversario dell’azienda. L’– ottenuto al 100% da uve– ha conquistato i Tredel. Ilè un sogno che inizia a metà degli anni ’80, mosso dal desiderio didi sperimentare, partendo da un concetto molto semplice: impollinare in maniera naturale i fiori della pianta del Sangiovese con i pollini del Merlot. Quello che nacque fu una nuova uva, che dopo una attenta selezione clonale si decise di riprodurre su larga scala. Furono quindi piantati i primi ettari di, e per anni si cercò di capire quali fossero la migliore esposizione, il giusto sesto d’impianto e più in generale cosa fosse necessario fare per gestire al meglio una uva che prima non esisteva.