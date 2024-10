Ultimouomo.com - Il capolavoro di Galliani per comprare Nesta

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pubblichiamo un estratto di "Kolossal Milan, gli anni 2001-2009", di Giuseppe Pastore, in uscita il 18 ottobre per 66thand2nd. Anni dopo, Alessandroracconterà che non era riuscito a vedere la fine del film: durante gli ultimi minuti di Slovan Liberec-Milan era saltata la corrente in tutto il quartiere ed era rimasto per lunghi minuti a chiedersi se. Ma l’indomani avrebbe ritrovato il Milan nelle sue acque preferite, quelle della Champions League, sia pure in una scomodissima terza fascia dal basso della sua 23° posizione nel ranking Uefa. E il sorteggio del giovedì pomeriggio avrebbe urlato la necessità di un puntello difensivo: i campioni d’Europa 2001 del Bayern Monaco, i vicecampioni di Spagna del Deportivo La Coruña, i vicecampioni di Francia del Lens.