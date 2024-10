Ieri in Campania: processo migranti a Benevento, inutilizzabili alcune intercettazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, giovedì 10 ottobre 2024. Avellino – “Amministro la città di Avellino e continuerò a farlo, con una maggioranza coesa e con il rispetto di ciascun consigliere comunale perché il sindaco e di tutti”. Così la fascia tricolore del capoluogo Laura Nargi, interpellata dalla stampa a margine di un evento pubblico commenta la serie di reazioni susseguite nella giornata di Ieri alla nomina dei presidenti delle commissioni consiliari, compresa una nota stampa arrivata in serata a firma dei due gruppi di maggioranza “Davvero è Viva la libertà”, diretta espressione dell’ex sindaco Gianluca Festa. Anteprima24.it - Ieri in Campania: processo migranti a Benevento, inutilizzabili alcune intercettazioni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 10 ottobre 2024. Avellino – “Amministro la città di Avellino e continuerò a farlo, con una maggioranza coesa e con il rispetto di ciascun consigliere comunale perché il sindaco e di tutti”. Così la fascia tricolore del capoluogo Laura Nargi, interpellata dalla stampa a margine di un evento pubblico commenta la serie di reazioni susseguite nella giornata dialla nomina dei presidenti delle commissioni consiliari, compresa una nota stampa arrivata in serata a firma dei due gruppi di maggioranza “Davvero è Viva la libertà”, diretta espressione dell’ex sindaco Gianluca Festa.

