Ilrestodelcarlino.it - I dehors hanno le ore contate: "Cambierà tanto"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sedie e tavolini all’aperto, è una questione di tempo, "poi le regole che valgono oggi dovranno finire" premette il presidente di Confcommercio Alfredo Rastelli. "Da quanto sappiamo l’attuale regolamentazione, inserita a suo tempo dal governo, terminerà il 31 dicembre. Poi dovremo rifarci ai regolamento appena approvati dal Comune, ovvero quello dei dehor. Ma. Non sarà più possibile mettere sedie e tavolini sul marciapiede. Le attività dovranno rifarsi al regolamento approvato e dovranno investire in pedane e quanto richiesto". Insomma, una rivoluzione per la quale il presidente chiede "un confronto con l’amministrazione e tempi e modalità congrue per evitare che le attività possano essere danneggiate in questa fase di passaggio. In passato l’amministrazione proponeva l’iniziativa Riccione Winter. Vorremmo capire cosa intende fare quest’anno".