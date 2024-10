Greta Thunberg a Milano per Fridays for Future: in piazza con gli studenti e i Giovani Palestinesi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano – Tornano oggi venerdì 10 ottobre i “Fridays for Future”, i venerdì di protesta e sensibilizzazione sul cambiamento climatico organizzati dagli studenti. L’appuntamento è per questa mattina alle 9.30 in piazza Cairoli. Gli organizzatori hanno annunciato che al fianco dei manifestanti ci sarà anche l’attivista svedese Greta Thunberg. Insieme a lei, hanno anticipato ancora gli organizzatori, ci saranno anche i Giovani Palestinesi d’Italia. L’hashtag scelto per la manifestazione è infatti molto legato alla guerra Israelo-palestinese: stopgenocide. L’ultima volta che Thunberg venne a Milano fu nel 2021 per partecipare, nel centro congressi MiC, a Youth4Climate, la conferenza dei Giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla riunione dei ministri dell’Ambiente in vista della Cop26, conferenza annuale dell’Onu. Ilgiorno.it - Greta Thunberg a Milano per Fridays for Future: in piazza con gli studenti e i Giovani Palestinesi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Tornano oggi venerdì 10 ottobre i “for”, i venerdì di protesta e sensibilizzazione sul cambiamento climatico organizzati dagli. L’appuntamento è per questa mattina alle 9.30 inCairoli. Gli organizzatori hanno annunciato che al fianco dei manifestanti ci sarà anche l’attivista svedese. Insieme a lei, hanno anticipato ancora gli organizzatori, ci saranno anche id’Italia. L’hashtag scelto per la manifestazione è infatti molto legato alla guerra Israelo-palestinese: stopgenocide. L’ultima volta chevenne afu nel 2021 per partecipare, nel centro congressi MiC, a Youth4Climate, la conferenza deisul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla riunione dei ministri dell’Ambiente in vista della Cop26, conferenza annuale dell’Onu.

