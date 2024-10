Giro di Lombardia 2024, arriva il forfait di Andrea Bagioli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Giro di Lombardia 2024 non vedrà fra i suoi protagonisti Andrea Bagioli. Il corridore italiano del team Lidl-Trek non prenderà parte infatti alla “Classica delle Foglie Morte” a causa di un’indisposizione, come raccontato sui social. “Purtroppo, dopo alcuni giorni con la febbre, sono costretto a saltare Il Lombardia – fa sapere il nativo di Sondrio, classe 1999 –. Dispiace non poter prendere parte all’ultima Monumento della stagione, la mia preferita e della quale ho solo bellissimi ricordi”. Davvero un gran peccato per Bagioli, che nell’edizione 2023 della corsa arrivò al secondo posto stampando un risultato di prestigio per la sua carriera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Bagioli (@Andrea. Oasport.it - Giro di Lombardia 2024, arriva il forfait di Andrea Bagioli Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildinon vedrà fra i suoi protagonisti. Il corridore italiano del team Lidl-Trek non prenderà parte infatti alla “Classica delle Foglie Morte” a causa di un’indisposizione, come raccontato sui social. “Purtroppo, dopo alcuni giorni con la febbre, sono costretto a saltare Il– fa sapere il nativo di Sondrio, classe 1999 –. Dispiace non poter prendere parte all’ultima Monumento della stagione, la mia preferita e della quale ho solo bellissimi ricordi”. Davvero un gran peccato per, che nell’edizione 2023 della corsa arrivò al secondo posto stampando un risultato di prestigio per la sua carriera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giro Lombardia 2024 : cambio percorso - orario - dove vederlo in diretta - Sabato 12 ottobre si corre il Giro di Lombardia 2024, l'ultima Classica Monumento della stagione, conosciuta anche come la Classica delle Foglie Morte. I corridori percorreranno 255 km con partenza a Bergamo e arrivo a Como. A causa delle forti piogge che negli ultimi giorni hanno causato... (Today.it)

Giro di Lombardia - il tracciato cambia causa maltempo : l’ascesa del Selvino da Nembro sostituisce il Ganda - I km de Il Lombardia presented by Crédit Agricole saranno 255. A seguito del rischio esondazione del Lago di Como anche il finale della corsa subisce delle modifiche. Le disposizioni e gli orari di partenza restano confermati con ritrovo di partenza e foglio firma dalle 9 alle 10. A seguito delle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato frane e allagamenti, il percorso del 118° “Il ... (Bergamonews.it)

Giro di Lombardia in città : come cambia la circolazione dei bus Atb - Linea 7 – la corsa da Celadina a Ponteranica e Sorisole: seguirà il percorso normale fino alla stazione, quindi, procederà su via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi e riprenderanno il percorso normale. Giovanni e riprenderanno il percorso normale. – le corse da Azzano e Stezzano a San Colombano: seguiranno il percorso normale fino a via Tiraboschi, quindi, proseguiranno in ... (Bergamonews.it)