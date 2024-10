.com - Ghali pubblica il video del singolo Niente panico, diretto dai fratelli D’Innocenzo

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ildeldai, un brano molto intimo e importante «Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento difficile, per qualunque ragione, che sia lavoro, una malattia, un esame all’università, una guerra o un amore finito, perché qualunque problema di salute mentale merita rispetto e comprensione. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura» –In(uscito oggi per Warner Music Italy) il messaggio di forza e resilienza risuona forte come un promemoria personale e collettivo a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili. Attraverso ilclip si entra ancora più a fondo fino ad immergersi nella dimensione intimista del brano.