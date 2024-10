“Gatto di quartiere picchiato e trovato agonizzante in un giardino” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gatto di quartiere malmenato da ignoti: è accaduto nei giorni scorsi a Maenza e a segnalare il gravissimo episodio è stato un nostro lettore. “Il felino è stato trovato quasi esanime con evidenti segni di violenza su muso, schiena e gambe”. Un episodio che è stato denunciato presso il locale Latinatoday.it - “Gatto di quartiere picchiato e trovato agonizzante in un giardino” Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)dimalmenato da ignoti: è accaduto nei giorni scorsi a Maenza e a segnalare il gravissimo episodio è stato un nostro lettore. “Il felino è statoquasi esanime con evidenti segni di violenza su muso, schiena e gambe”. Un episodio che è stato denunciato presso il locale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutti i “no” che aiutano a crescere e la distopia del terzo gatto - La libertà di dire no, la bellezza di non avere tutto subito ma di doversi meritare il premio, facendo tesoro di un divieto. D'altronde il genitore non deve essere mica amico dei propri figli, fin qua ... (ilfoglio.it)

Salerno, siringhe vicino la scuola Alfonso Gatto: genitori chiedono interventi urgenti - StampaGrande preoccupazione tra i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria “Alfonso Gatto”, situata nel quartiere di Pastena, dopo il ritrovamento di siringhe abbandonate sulla ramp ... (salernonotizie.it)

Siringhe davanti la scuola “A.Gatto”, la nota della consigliera comunale Pecoraro - (Claudia Pecoraro) Genitori degli allievi allarmati dopo aver ritrovato una siringa sulla rampa d’accesso disabili della Scuola dell’Infanzia e Primaria “A.Gatto” nel quartiere Pastena di Salerno. L’e ... (telecolore.it)