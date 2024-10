Forzano finestra e porta di un garage e rubano attrezzi e una vecchia Fiat Cinquecento (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per intrufolarsi nel garage hanno forzato una porta e una finestra. Nel giro di poco tempo - senza essere visti, né tanto meno sentiti - hanno rubato più attrezzi, messo in moto una vecchia Fiat Cinquecento e sono scomparsi nel nulla. A fare la scoperta, nel pomeriggio di mercoledì, sono stati i Agrigentonotizie.it - Forzano finestra e porta di un garage e rubano attrezzi e una vecchia Fiat Cinquecento Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per intrufolarsi nelhanno forzato unae una. Nel giro di poco tempo - senza essere visti, né tanto meno sentiti - hanno rubato più, messo in moto unae sono scomparsi nel nulla. A fare la scoperta, nel pomeriggio di mercoledì, sono stati i

