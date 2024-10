Lanazione.it - “Facciamo l’utile non solo per cartiere“

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’azienda Di Marco che ha sede sulla via Pesciatina a Lunata, attiva dal 1971, ha un obiettivo principale: quello di supportare il distretto cartario. “Semplicemente sintetizzerei dicendo che– sottolinea il titolare, Marco Di Marco – e in questo momento, anche grazie a questi giorni di Miac, abbiamo avviato molti contatti, anche nel Nord Italia e all’estero. E’ vero noi seguiamo prevalentemente leanche perché i fondatori, mio padre e mio zio, sono ex dipendenti Celli Paper e comunque hanno sempre visto la cartiera come principale attività. Ce lo hanno trasmesso nel dna. Ma è importante anche spaziare“. E la Di Marco lo fa aprendosi a tanti settori. “Siamo attivi e presenti anche nel settore chimico, navale farmaceutico. Nel distretto delle concerie, e anche nell’acquedottistica e depurazione.