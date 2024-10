Evade dai domiciliari, incontra la polizia e tampona una volante: arrestato dopo un inseguimento (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli agenti della questura di Catania hanno tratto in arresto un trentenne pluripregiudicato catanese, accusato di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento di beni dello Stato. L'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per un furto commesso lo scorso Cataniatoday.it - Evade dai domiciliari, incontra la polizia e tampona una volante: arrestato dopo un inseguimento Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli agenti della questura di Catania hanno tratto in arresto un trentenne pluripregiudicato catanese, accusato di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento di beni dello Stato. L'uomo, che si trovava agli arrestiper un furto commesso lo scorso

