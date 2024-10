Metropolitanmagazine.it - Elon Musk ha presentato a Los Angeles il Cybercab, il taxi senza conducente

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)haa Los, ildi Tesla la cui produzione, secondo l’uomo d’affari, inizierà nel 2026 e avrà un prezzo inferiore ai 20.000 dollari.ha assicurato che il Cybercab rivoluzionerà il trasporto pubblico perché il suo costo al chilometro sarà di 20 centesimi, un quinto di quello di un bus. “Sarà incredibile”, ha dichiarato, arrivato alla presentazione come passeggero a bordo di un Cybercab dopo aver percorsole strade degli studi Warner Bros. di Los. Il veicolo, un’elegante macchina argentata le cui batterie vengono ricaricate per induzione anziché tramite presa, non ha ne’ volante ne’ pedali di accelerazione o frenata. “Salvera’ vite umane, molte, e preverrà infortuni”, ha promesso tra le grida di approvazione del pubblico che ha partecipato all’evento su invito.