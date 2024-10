E’ appena uscito il romanzo "Acrobati" di Rosa Notarfrancesco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – E’ appena uscito il romanzo "Acrobati" pubblicato da Nonsolopoesie Edizioni di Rosa Notarfrancesco. L’autrice (Salerno,1984) vive ad Arezzo dal 2007. Già autrice di molti versi, nel 2021 pubblica “E poi dimenticarsi”, in Fluire 8 (Alla Chiara Fonte Editore). Per Lfa Publishing Editore pubblica nel 2022 “Il miglior posto possibile”. Sempre di quell’anno è “Decalcomania” (Porto Seguro Editore) e la partecipazione al numero speciale “Osare la pac In Acrobati appare uno strascico della Salerno degli anni Novanta. Una Salerno divertente, che ha ancora qualcosa da dire sulla curiosità intellettuale degli italiani. Lanazione.it - E’ appena uscito il romanzo "Acrobati" di Rosa Notarfrancesco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – E’il" pubblicato da Nonsolopoesie Edizioni di. L’autrice (Salerno,1984) vive ad Arezzo dal 2007. Già autrice di molti versi, nel 2021 pubblica “E poi dimenticarsi”, in Fluire 8 (Alla Chiara Fonte Editore). Per Lfa Publishing Editore pubblica nel 2022 “Il miglior posto possibile”. Sempre di quell’anno è “Decalcomania” (Porto Seguro Editore) e la partecipazione al numero speciale “Osare la pac Inappare uno strascico della Salerno degli anni Novanta. Una Salerno divertente, che ha ancora qualcosa da dire sulla curiosità intellettuale degli italiani.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Davvero "Megalopolis" è il più grande flop della storia del cinema? Appena uscito in America - il film di Francis Ford Coppola con Adam Driver non ha spettatori. Ma è in buona compagnia... - Stabilire in che misura un film è un flop non è semplice perché le vere cifre delle perdite sono tenute segrete. . Poi si passa oltre. La loro disfida mortale e senza esclusione di colpi, si complica quando Cesar si innamora della figlia del sindaco, Julia (Nathalie Emmanuel). Johnny Depp e Armie Hammer protagonisti: già questo fa pensare al disastro. (Amica.it)

The Penguin : il regista Craig Zobel aveva scritto a Matt Reeves non appena è uscito The Batman - Il filmmaker non conosceva il collega, tuttavia ha sentito il bisogno di condividere la sua opinione dopo la visione del lungometraggio in cui Colin Farrell ha debuttato nell'iconico ruolo del villain ripreso poi nello show. Il messaggio al collega Intervistato da The Hollywood Reporter, Craig Zobel ha spiegato di essere convinto …. (Movieplayer.it)

Spaccata al BomboCrep : era appena uscito dalla questura - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Era uscito qualche ora prima dagli uffici della questura e si è subito "rimesso all'opera". La polizia alle 3 di questa notte ha arrestato un cittadino pakistano di 33 anni per tentato furto all'interno dei locali della pasticceria Bombo... (Bolognatoday.it)