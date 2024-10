Dinacci e Annunziata (PD): “Alla città di Giugliano serve chiarezza” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Alla città di Giugliano serve un segnale politico e amministrativo di grande chiarezza dopo le notizie di estrema gravità emerse a seguito delle ultime indagini. Il Pd è da sempre una forza politica molto attenta sulla trasparenza e la legalità. Nell prossime ore, sentito il gruppo consiliare, che lavora con grande impegno in città, ci aspettiamo dal sindaco Nicola Pirozzi, un atto di forte discontinuità, che sosterremo e che segni con forza la necessità di un cambio di passo politico e amministrativo a tutela del buon lavoro avviato in città sulla trasformazione urbana e per un rilancio serio ed efficace dell’Amministrazione di centrosinistra” : lo affermano Francesco Dinacci, commissario del circolo Pd di Giugliano, e Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Pd Napoli. Anteprima24.it - Dinacci e Annunziata (PD): “Alla città di Giugliano serve chiarezza” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“diun segnale politico e amministrativo di grandedopo le notizie di estrema gravità emerse a seguito delle ultime indagini. Il Pd è da sempre una forza politica molto attenta sulla trasparenza e la legalità. Nell prossime ore, sentito il gruppo consiliare, che lavora con grande impegno in, ci aspettiamo dal sindaco Nicola Pirozzi, un atto di forte discontinuità, che sosterremo e che segni con forza la necessità di un cambio di passo politico e amministrativo a tutela del buon lavoro avviato insulla trasformazione urbana e per un rilancio serio ed efficace dell’Amministrazione di centrosinistra” : lo affermano Francesco, commissario del circolo Pd di, e Giuseppe, segretario metropolitano del Pd Napoli.

