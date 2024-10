Delitto di Via Poma, il documento che mette nei guai la collega di Simonetta Cesaroni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si avvicina una potenziale svolta nelle indagini riguardanti l’omicidio di Simonetta Cesaroni, la giovane di 20 anni morta accoltellata 27 volte all’interno degli uffici dell’Aiag, l’associazione italiana degli ostelli della gioventù, a Roma, nel pomeriggio del 7 agosto 1990. Dalla recente ricerca del settimanale “Giallo” di Cairo Editore, risulta che una collega di Simonetta potrebbe essere stata presente al lavoro il giorno del Delitto, sebbene abbia sempre negato questa possibilità. Perché? Aveva forse visto l’assassino? Grazie all’analisi di alcuni fogli di firma, ritrovati solo di recente dopo 34 anni dalla loro scomparsa, il settimanale ha rivelato che Giusy Faustini, una collega di Simonetta, si trovava in ufficio quel fatidico martedì. La donna firmò l’entrata ma non l’uscita. Thesocialpost.it - Delitto di Via Poma, il documento che mette nei guai la collega di Simonetta Cesaroni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si avvicina una potenziale svolta nelle indagini riguardanti l’omicidio di, la giovane di 20 anni morta accoltellata 27 volte all’interno degli uffici dell’Aiag, l’associazione italiana degli ostelli della gioventù, a Roma, nel pomeriggio del 7 agosto 1990. Dalla recente ricerca del settimanale “Giallo” di Cairo Editore, risulta che unadipotrebbe essere stata presente al lavoro il giorno del, sebbene abbia sempre negato questa possibilità. Perché? Aveva forse visto l’assassino? Grazie all’analisi di alcuni fogli di firma, ritrovati solo di recente dopo 34 anni dalla loro scomparsa, il settimanale ha rivelato che Giusy Faustini, unadi, si trovava in ufficio quel fatidico martedì. La donna firmò l’entrata ma non l’uscita.

