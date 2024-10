Crosetto | siamo in Libano e ci rimaniamo

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) 14.20 "ine cicon la forza del mandato Onu.Non ci sposteremo mai perché qualcuno ce lo chiede con la forza". Così ribadisce a Israele il ministro della Difesa, dopo gli attacchi alle basi italiane dell'Unifil E provocatoriamente:"La prossima volta rispondiamo?". Ritiro?"Discuterà l'Onu" "Pretendo rispetto da Israele.una nazione amica in missione di pace".Sull'invio di Carabinieri in Cisgiordania, come chiesto dagli Usa: "Valutiamo con attenzione.Andremo se c'è sicurezza. La missione deve essere voluta da tutti".