Ilrestodelcarlino.it - Crolla una grossa quercia tra Casine e Gallignano

(Di venerdì 11 ottobre 2024) I vigili del fuoco sono intervenuti alle prime luci dell’alba sulla strada che collega le frazioni didi Paterno eper rimuovere unacaduta sulla sede stradale ostruendola completamente. La squadra dei vigili del fuoco sul posto, con il supporto dell’autogru, ha tagliato e rimosso la pianta liberando la strada per consentire il passaggio dei veicoli. Fortunatamente a quell’ora non transitiava nessuno lungo una strada che non è certamente tra quelle prioritarie. Ma dalla foto inviata dalla centrale dei vigili del fuoco è evidente che si è risschiato tantissimo. Il crollo probabilmente è dovuto anche alle recenti ondate di maltempo che hanno messo a dura prova anche gli alberi di più vecchia data.