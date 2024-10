Cosa fare a Firenze per Halloween 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche quest'anno saranno numerosi gli eventi da seguire per la notte di Halloween. Dagli eventi per adulti a quelli per i più piccoli, ecco gli appuntamenti da non perdere nella notte più paurosa dell'anno. Halloween party a tema anni '90 al Viper TheatreGiovedì 31 ottobre al Viper si Firenzetoday.it - Cosa fare a Firenze per Halloween 2024 Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche quest'anno saranno numerosi gli eventi da seguire per la notte di. Dagli eventi per adulti a quelli per i più piccoli, ecco gli appuntamenti da non perdere nella notte più paurosa dell'anno.party a tema anni '90 al Viper TheatreGiovedì 31 ottobre al Viper si

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gardaland magic Halloween : eventi horror per tutti al parco divertimenti - Sta per arrivare il secondo weekend di Gardaland Magic Halloween, l’attesissimo appuntamento autunnale di Gardaland Resort che fino al 3 novembre animerà il Parco con giornate dalle atmosfere spaventosamente divertenti per le famiglie ed esperienze più intense e cupe per giovani adulti per i... (Trentotoday.it)

Ottobre d'Arte - Mercatini - Antiquariato ed Eventi Halloween alla Rocca Sanvitale di Fontanellato - Ottobre d'arte alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) dove per valorizzare il percorso didattico divulgativo “Parmigianino, la materia dell’incanto - I 500 anni della storia di Diana e Atteone” visitabile fino al 31 dicembre 2024 in Castello, il Comune con il supporto del Museo Rocca Sanvitale. (Parmatoday.it)

Dalle letture alle attività ludiche : eventi in biblioteca per i più piccoli da Halloween a Pasqua - La Biblioteca comunale Cannizzaro, d'intesa con l'Amministrazione per il tramite dell'assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, ha programmato varie iniziative per le diverse fasce di età che, partendo dalla lettura di storie e albi illustrati, coinvolgono i partecipanti in attività... (Messinatoday.it)