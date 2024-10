Concorso Ripam, ecco il bando per 2.200 funzionari al Sud: assunzioni anche in Calabria e Sicilia LE FAQ (Di venerdì 11 ottobre 2024) « Al via il bando del Concorso Ripam per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Dipartimento per le Politiche Feedpress.me - Concorso Ripam, ecco il bando per 2.200 funzionari al Sud: assunzioni anche in Calabria e Sicilia LE FAQ Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) « Al via ildelper l’assunzione di 2.200 nuovi, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata,, Campania, Molise, Puglia, Sardegna ee presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Dipartimento per le Politiche

