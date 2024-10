Formiche.net - Con i droni e contro i droni. Continua la collaborazione tra Anduril e la Difesa Usa

(Di venerdì 11 ottobre 2024)Industries ha ottenuto un contratto da duecentocinquanta milioni di dollari dal Pentagono per sviluppare tecnologie destinate a contrastare gli attacchi conle forze armate statunitensi. Il fulcro dell’accordo riguarda il “Roadrunner”, un sistema intercettore diriutilizzabile annunciato pochi mesi fa dall’azienda, di cui il Dipartimento dellaacquisterà per il momento cinquecento unità . Questo intercettore può trasportare vari tipi di carichi utili, adattandosi alle mutevoli esigenze del Dipartimento della, una caratteristica fondamentale per affrontare le sfide future, come sottolineato dal Chief Strategy Officer diChris Brose. Oltre al Roadrunner, il contratto prevede però anche l’acquisizione di “Pulsar”, una tecnologia di guerra elettronica portatile che può essere integrata nei velivoli per disturbare i sistemi nemici.