Col motorino va nel canale Molto grave un 56enne

Ha sbandato in ciclomotore mentre tornava a casa dal lavoro per la pausa pranzo, finendo nel fossato laterale con alcuni centimetri d'acqua all'interno. E' accaduto poco dopo le 12 di ieri in strada Bosa, alla periferia di Luzzara. E' stato un cittadino indiano, aiutato poi da altri passanti, a notare il Piaggio Bravo sul ciglio della strada e l'uomo nel canale. L'incidente doveva essere successo già da alcuni minuti. Immediato l'intervento per recuperare il ferito, riportato sul ciglio della strada, dove è stato raggiunto poco dopo da ambulanza, autoinfermieristica, automedica e pure dall'elisoccorso del 118. Le condizioni di N.S., 56 anni, di Luzzara, sono apparse da subito Molto gravi. Dopo le prime cure è stato caricato in elicottero e trasferito d'urgenza al Maggiore di Parma, in prognosi riservata.

Luzzara - sbanda in motorino e finisce nel canale - Si è cercato anche di capire se le gravi condizioni erano dovute ai traumi per la caduta oppure se per un malore, che potrebbe essere alla base della stessa caduta, pare avvenuta in assenza di testimoni diretti. E nel canale, con il volto in parte nell’acqua, c’era un uomo, in stato di choc. Luzzara (Reggio Emilia), 10 ottobre 2024 - E’ stato rinvenuto in stato di choc, in pochi centimetri ... (Ilrestodelcarlino.it)