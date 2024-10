Celebrazione del Ventennale del Premio Bianca d’Aponte (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici raggiunge la 20ª edizione: il 25 e 26 ottobre ad Aversa saliranno sul palco, tra gli altri, Ginevra Di Marco, Gnut, Renzo Rubino, Maria Pia De Vito, Brunella Selo, Teresa De Sio, Margherita Vicario, Simona Molinari, Cristina Donà. 20 Anni di Storia e Musica: Il Premio Bianca d’Aponte Riconosce il Talento Femminile Il Premio Bianca d’Aponte celebra il suo ventesimo anniversario coinvolgendo un’ampia e prestigiosa schiera di ospiti, molti dei quali hanno già partecipato a edizioni passate. Questa manifestazione è diventata un simbolo di qualità e passione nel panorama musicale italiano, attirando l’attenzione di artisti di grande rilievo. Ospiti d’Onore al Teatro Cimarosa L’evento si terrà il 25 e 26 ottobre presso il Teatro Cimarosa di Aversa, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Spettacolo.periodicodaily.com - Celebrazione del Ventennale del Premio Bianca d’Aponte Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilper cantautrici raggiunge la 20ª edizione: il 25 e 26 ottobre ad Aversa saliranno sul palco, tra gli altri, Ginevra Di Marco, Gnut, Renzo Rubino, Maria Pia De Vito, Brunella Selo, Teresa De Sio, Margherita Vicario, Simona Molinari, Cristina Donà. 20 Anni di Storia e Musica: IlRiconosce il Talento Femminile Ilcelebra il suo ventesimo anniversario coinvolgendo un’ampia e prestigiosa schiera di ospiti, molti dei quali hanno già partecipato a edizioni passate. Questa manifestazione è diventata un simbolo di qualità e passione nel panorama musicale italiano, attirando l’attenzione di artisti di grande rilievo. Ospiti d’Onore al Teatro Cimarosa L’evento si terrà il 25 e 26 ottobre presso il Teatro Cimarosa di Aversa, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti.

20° Premio Bianca d’Aponte : si aggiungono agli ospiti Ginevra Di Marco - Gnut e Renzo Rubino - Ginevra Di MarcoAVERSA – Il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici compie 20 anni e lo fa con un ricchissimo parterre di ospiti, diversi dei quali già protagonisti delle edizioni precedenti. A confrontarsi nel contest saranno dieci artiste stilisticamente molto diverse una dall’altra, ovvero Beo (da Roma), Irene Di Brino (Livorno), Fremir (Napoli), Gama (Matera), Giulia Leone (Cagliari), ... (Lopinionista.it)

Premio alla Carriera del PREMIO BIANCA D’APONTE a TERESA DE SIO - Partner privilegiato: Città di Aversa. 000, mentre il Premio della Critica “Fausto Mesolella” (in onore dello storico direttore artistico) prevede una borsa di € 800. Media partner: Rai Radio1, Rai Radio Techetè, L’isola che non c’era, Blogfoolk. Teresa De Sio riceve il Premio alla Carriera del Premio Bianca D’Aponte. (Spettacolo.periodicodaily.com)

Premio Bianca d’Aponte - ad Aversa il concorso che celebra le cantautrici - E ancora la cantautrice Chiara Ianniciello, in arte Chiarè, che come vincitrice della scorsa edizione aprirà entrambe le serate, i Malvax, in qualità di vincitori del contest Music for Change, e un gruppo di alunni del Liceo Classico e Musicale Cirillo di Aversa che omaggeranno Bianca d’Aponte. La giuria generale assegnerà, inoltre, delle targhe al miglior testo (dedicata a Oscar Avogadro), alla ... (Casertanotizie.com)