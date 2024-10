Carrarese, prove tecniche per la squadra. Amichevole ok per gli azzurri di Calabro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Proficua sgambata degli azzurri allo stadio ‘Buon Riposo’ di Pozzi dove hanno affrontato i padroni di casa del Seravezza, squadra di serie D, imponendosi per 4 a 2. Mister Calabro in porta ha risparmiato Bleve facendo giocare un tempo per uno a Chiorra e Mazzini. Si è affidato in difesa ad un terzetto inedito guidato da Guarino e completato da Oliana a destra e Motolese a sinistra. A centrocampo hanno giostrato Zuelli e Cavion con Belloni e Bouah sugli esterni che si sono anche scambiati di fascia. Davanti Cerri ha fatto da terminale offensivo affiancato da Capello e Falco. Nel primo tempo la Carrarese si è divorata alcune ghiotte occasioni da gol con Capello, Falco e Belloni. E’ riuscita a trovare la via della rete con Bouah, servito davanti al portiere da Cavion. Lanazione.it - Carrarese, prove tecniche per la squadra. Amichevole ok per gli azzurri di Calabro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Proficua sgambata degliallo stadio ‘Buon Riposo’ di Pozzi dove hanno affrontato i padroni di casa del Seravezza,di serie D, imponendosi per 4 a 2. Misterin porta ha risparmiato Bleve facendo giocare un tempo per uno a Chiorra e Mazzini. Si è affidato in difesa ad un terzetto inedito guidato da Guarino e completato da Oliana a destra e Motolese a sinistra. A centrocampo hanno giostrato Zuelli e Cavion con Belloni e Bouah sugli esterni che si sono anche scambiati di fascia. Davanti Cerri ha fatto da terminale offensivo affiancato da Capello e Falco. Nel primo tempo lasi è divorata alcune ghiotte occasioni da gol con Capello, Falco e Belloni. E’ riuscita a trovare la via della rete con Bouah, servito davanti al portiere da Cavion.

