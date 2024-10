Calciomercato Milan – Ricci arriva a gennaio? Dall’Inghilterra fanno sapere che … (Di venerdì 11 ottobre 2024) Samuele Ricci, centrocampista del Torino, può essere un'idea di Calciomercato del Milan per gennaio? Dall'Inghilterra dicono che Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Ricci arriva a gennaio? Dall’Inghilterra fanno sapere che … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Samuele, centrocampista del Torino, può essere un'idea didelper? Dall'Inghilterra dicono che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - anche il Brentford su Morten Frendrup. La situazione - Il profilo I rossoneri seguono il roccioso e instancabile centrocampista del Genoa. L'articolo Calciomercato Milan, anche il Brentford su Morten Frendrup. Soprattutto in centrocampo, tra le mura rossonere bisogna, come noto, pensare di correre ai ripari, considerando il brutto infortunio di Ismael Bennacer, che rende corta la rosa di Paulo Fonseca in quella zona di campo. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Davide Calabria via già a gennaio? Le possibili destinazioni - Infatti, il numero 2 rossonero ha il contratto di scadenza il 30 giugno 2025 e le trattative per il suo prolungamento sono ormai entrate da tempo in una fase di stallo. com, diversi club hanno manifestato un interesse concreto per il terzino destro. Il Milan potrebbe quindi cercare di cedere il giocatore classe 1996 nella sessione di calciomercato invernale in modo da non perderlo a parametro ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Fikayo Tomori può tornare in Inghilterra? Le squadre interessate - Inoltre, Fikayo Tomori ha trasmesso ai tifosi e a tutta la squadra una sensazione di insicurezza generale in queste prime uscite. Ultimo tra i quali quello di lettura della traiettoria costato la seconda rete della Fiorentina e la conseguente sconfitta nella settima giornata di campionato. Il Milan apre alla cessione di Fikayo Tomori. (Dailymilan.it)