Calcio, Leonardo: “Ai fondi americani manca spesso un management di alto livello” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Leonardo Nascimento de Araujo, ex dirigente di Milan e Psg è intervenuto nel corso dell’evento “Football Business Forum” al Festival dello Sport di Trento parlando della gestione delle società calcistiche al giorno d’oggi e non solo. “Ci sono diverse modalità di investimento – sostiene l’ex calciatore brasiliano – Io credo nei progetti a lungo termine, anche se nel Calcio sta diventando complicato pianificare oltre i due-tre anni. In dieci anni il Psg ha saputo costruire un brand solido. Per esempio, invece, il Milan ha cambiato in dieci anni ben quattro proprietari: così è difficile costruire progetti funzionanti. Sono sempre più rari i casi di presidenti che riescono a gestire un club per molti anni”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)Nascimento de Araujo, ex dirigente di Milan e Psg è intervenuto nel corso dell’evento “Football Business Forum” al Festival dello Sport di Trento parlando della gestione delle società calcistiche al giorno d’oggi e non solo. “Ci sono diverse modalità di investimento – sostiene l’ex calciatore brasiliano – Io credo nei progetti a lungo termine, anche se nelsta diventando complicato pianificare oltre i due-tre anni. In dieci anni il Psg ha saputo costruire un brand solido. Per esempio, invece, il Milan ha cambiato in dieci anni ben quattro proprietari: così è difficile costruire progetti funzionanti. Sono sempre più rari i casi di presidenti che riescono a gestire un club per molti anni”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Leonardo "Credo in progetti a lungo termine - no a multiproprietà" - Non mi ritengo un grande manager, ma solo un ex b . "Il Milan ha cambiato 4 proprietari in 10 anni, così è difficile costruire", dice il brasiliano TRENTO - "Le mie conoscenze di business e di gestione di un club derivano dalle esperienze passate presso il Milan di Berlusconi e il Paris Saint Germain. (Ilgiornaleditalia.it)

"Un esempio per tutti noi" : il Chieti calcio premia Leonardo Ferri per il suo gesto di fair play - "Leonardo, hai vinto tu. Nel calcio ci sono tante vittorie, ma quella più importante è rimanere fedeli ai propri valori. . Per questo la. . . Leonardo Ferri, capitano dell’Under 17 del Città di Chieti, con il suo gesto di fair play ha mostrato che il vero trionfo si raggiunge con correttezza e rispetto. (Chietitoday.it)

Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese piazza un colpo in difesa. Arriva il 2005 Leonardo Tatini De Oliveira - Adesso cerca continuità di impiego a Sinalunga per rilanciarsi a livelli superiori. Dotato di un fisico imponente (190 cm) va ad integrare la rosa rossoblu nella casella lasciata libera da Ibojo ed ad infoltire il pacchetto dei centrali con Corsetti, Ferrante e Celestini. La Sinalunghese piazza un colpo di mercato completando il reparto arretrato e annunciando ufficialmente l’arrivo del ... (Sport.quotidiano.net)