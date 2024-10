Cafe di J-Scent, analisi e recensione della fragranza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cafe – Lanciata nel 2022, è una delle 17 referenze attualmente disponibili in Italia del brand giapponese J-Scent. J-Scent Il brand afferma, tramite i suoi prodotti, di voler racchiudere gli aromi del Giappone in bottiglia. Vi riesce con una eleganza tale da ricordare l’educazione diffusa tra il loro popolo. L’idea che riprendono è anche quella di non invadere lo spazio altrui con profumi eccessivamente forti ed impregnanti. Nonostante ciò, i loro prodotti sono di eccellente qualità, notevole intensità e spesso sinonimo di purezza. J-Scent è un marchio di profumi lanciato nel 2017. La sua collezione è composta da un totale di 23 diverse fragranze, tutte ispirate a un tema che rappresenta il Giappone e la vita quotidiana. Metropolitanmagazine.it - Cafe di J-Scent, analisi e recensione della fragranza Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Lanciata nel 2022, è una delle 17 referenze attualmente disponibili in Italia del brand giapponese J-. J-Il brand afferma, tramite i suoi prodotti, di voler racchiudere gli aromi del Giappone in bottiglia. Vi riesce con una eleganza tale da ricordare l’educazione diffusa tra il loro popolo. L’idea che riprendono è anche quella di non invadere lo spazio altrui con profumi eccessivamente forti ed impregnanti. Nonostante ciò, i loro prodotti sono di eccellente qualità, notevole intensità e spesso sinonimo di purezza. J-è un marchio di profumi lanciato nel 2017. La sua collezione è composta da un totale di 23 diverse fragranze, tutte ispirate a un tema che rappresenta il Giappone e la vita quotidiana.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kimbo e il caffè napoletano a regola d’arte: ecco la nuova campagna - Una collaborazione nata a fine novembre 2023 quella tra Kimbo, noto brand napoletano di caffè e Based Agency, agenzia di digital marketing con sede a Milano, Roma e Napoli. La mission ... (ilmattino.it)

Philippine-headquartered cloud kitchen brand CloudEats to exit Vietnam - CloudEats, owner and manager of many cloud kitchens across the Philippines and Vietnam, will officially withdraw from Vietnam on October 25, according to notices sent to premise owners in Ho Chi Minh ... (theinvestor.vn)

Nam Heong Coffee Shop, IPOH – Ipoh Foodie Favourite with Iconic White Coffee and Egg Tarts - Experience the nostalgic flavours of Ipoh at Kedai Makanan Nam Heong, known for its iconic white coffee, delicious dim sum, and authentic Old Town charm. (danielfooddiary.com)