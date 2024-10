Burling: “Vi svelo l’intrigo della America’s Cup”. Ainslie: “Ci manca solo lei in bacheca…” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giornata di vigilia a Barcellona, dove sabato 12 ottobre inizierà la America’s Cup: Team New Zealand e INEOS Britannia sono pronte per fronteggiarsi nella serie al meglio delle tredici regate (trionfa chi ne vince sette) che metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Il Defender andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo e della quinta affermazione della storia, ma i Kiwi dovranno stare molto attenti alla compagine britannica, il Challenger che ha saputo battere Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup e che cercherà la prima apoteosi. A Barcellona si è svolta la conferenza stampa della vigilia, con ampio spazio ai timonieri. Oasport.it - Burling: “Vi svelo l’intrigo della America’s Cup”. Ainslie: “Ci manca solo lei in bacheca…” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giornata di vigilia a Barcellona, dove sabato 12 ottobre inizierà laCup: Team New Zealand e INEOS Britannia sono pronte per fronteggiarsi nella serie al meglio delle tredici regate (trionfa chi ne vince sette) che metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Il Defender andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo equinta affermazionestoria, ma i Kiwi dovranno stare molto attenti alla compagine britannica, il Challenger che ha saputo battere Luna Rossa nella finaleLouis Vuitton Cup e che cercherà la prima apoteosi. A Barcellona si è svolta la conferenza stampavigilia, con ampio spazio ai timonieri.

